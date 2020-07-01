В Клетнянском районе женщину подозревают в краже денег с карты односельчанина

В Клетнянском районе полиция раскрыла кражу денег с банковской карты жителя района. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального УМВД.

65-летний житель одного из сел заявил в полицию, что потерял банковскую карту, а вскоре стал получать смс об оплате покупок в разных магазинах. Прежде, чем он успел заблокировать карточку, с нее успели потратить 4900 рублей.

Через несколько часов полицейские вышли на подозреваемую, которая оказалась односельчанкой потерпевшего 58 лет.

По версии следствия, женщина призналась, что нашла чужую карту и решила воспользоваться. Карту она вернула, а потраченные деньги пообещала возместить.

Ей грозит до двух лет колонии.