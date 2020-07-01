Рососельхознадзор уличил брянских животноводов в 40 нарушениях

За июнь чиновники регионального управления Россельхознадзора уличили брянских производителей животноводческой продукици в 40 нарушениях при оформлении электронных документов в системе «Меркурий». Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Брянской, Смоленской и Калжуской областям.

Самой популярной у брянских животноводов огрехой оказалась сертификаиця продукции, срок годности которой истек. В этом были уличены девять производителей региона. Все получили предпреждения, что эту продукцию надо вывести из оборота.

Один производитель попался на попытке сертифицировать просрочку повторно и лишился за это регистрации в системе. Еще одноу площадку исключили из системы «Цербер», так как она оказалась фантомной.