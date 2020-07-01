Генерального директора «Брянского льна» будут судить за гибель рабочей
В Дубровском районе Брянщины предстанет перед судом генеральный директор ООО «Брянский лен». Ему инкриминируется нарушение техники безопасности, которое стало причиной гибели работника от несчастного случая на производстве. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.
По версии следствия, обвиняемый в нарушение правил техники безопасности допустил сотрудницу предприятия 47 лет к обработке льна на оборудовании, движущие части которого не были защищены. В результате ее затянуло в съемный барабан конденсатора, а от полученных травм она умерла на месте.
Дело было возбуждено после прокурорской проверки и по завершении следствия переданов районный суд.
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