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Генерального директора «Брянского льна» будут судить за гибель рабочей

Опубликовано Сегодня, 13:50

В Дубровском районе Брянщины предстанет перед судом генеральный директор ООО «Брянский лен». Ему инкриминируется нарушение техники безопасности, которое стало причиной гибели работника от несчастного случая на производстве. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый в нарушение правил техники безопасности допустил сотрудницу предприятия 47 лет к обработке льна на оборудовании, движущие части которого не были защищены. В результате ее затянуло в съемный барабан конденсатора, а от полученных травм она умерла на месте.

 

Дело было возбуждено после прокурорской проверки и по завершении следствия переданов  районный суд.

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