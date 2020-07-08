Начальника бюро внешних закупок 192 завода будут судить за «откаты»
Прокуратура Брянской области передала в Володарский районный суд Брянска дело по обвинению во взяточничестве начальника бюро внешних закупок 182 Центрального завода железнодорожной техники. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, в 2016 и 2018 года обвиняемый получил за заключение контрактов с нарушениями закона две взятки от поставщиков общей суммой более 292 тыс. рублей.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.
На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
8 июля 2020 года состоялся третий Форум по цифровой трансформации, который уже традиционно проходит в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Главная тема — «Цифровой рецепт восстановления экономики». Из-за текущей ситуации мероприятие прошло в онлайн-формате. Организаторы форума — комитет РСПП по цифровой экономике и «Ростелеком».
Количество несчастных случаев на железной дороге в первом полугодии 2020 года в Брянском регионе МЖД осталось на уровне аналогичного период прошлого года. При этом число смертельных происшествий сократилось на 75%.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.