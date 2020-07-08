Начальника бюро внешних закупок 192 завода будут судить за «откаты»

Прокуратура Брянской области передала в Володарский районный суд Брянска дело по обвинению во взяточничестве начальника бюро внешних закупок 182 Центрального завода железнодорожной техники. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2016 и 2018 года обвиняемый получил за заключение контрактов с нарушениями закона две взятки от поставщиков общей суммой более 292 тыс. рублей.