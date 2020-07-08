Россельхознадзор одобрил отгрузку в Саудовскую Аравию 90 тонн брянской говядины

На этой неделе специалисты управления Росселхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям досмотрели и сертифицировали пять контейнеров с говядиной, произведеннной на Брянщине и направляемой на экспорт в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Общий вес отгруженной партии составил 90 тонн.

Качествао мяса не вывзвало нареканий у проверяющих.

Мясо на автомобиле доедет до морского порта в Новороссийске, а далее на Ближний Восток проследует морем.

Ранее мы сообщали, что экспорт продукции животноводства с Брянщины превысил 19 тонн. По сравнению с первым полугодием 2019 года экспорт животноводческой продукции по итогам первых шести месяцев 2020 года вырос более чем втрое.