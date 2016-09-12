На Брянщину не пропустили белорусские яблоки и клубнику

В Унечноском районе сотрудники ГИБДД изъяли в общей сложности более 35 тонн яблок и клубники, которые пытались провезти в обход фитосанитарных постов два водителя из Белоруссии. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Обнаружив в грузовых отсеках остановленных для проверки машин с белорусскими номерами фрукты и ягоды, инспекторы ГИБДД изъяли автомобили и передали вместе с грузом Россельхознадзору.

Весь груз был изъят и унитожен на мусорном полигоне в Унечском районе, а водителей за его перевозку с нарушениями правил оштрафовали.