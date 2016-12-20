В Брянске девушка вернулась из тату-салона с книгами вместо ноутбука

В Брянске вор заменил украденный ноутбук книгами.

Как сообщили в региональном УМВД, кража произошла в тату-салоне в Фокинском районе. Пока девушка находилась в салоне, из ее сумки пропали ноутбук и 3 тысячи рублей.

В ходе следствия полицейские установили, что злоумышленник не просто украл ноутбук, а подложил в сумку вместо него книги по кулинарии, чтобы хозяйка не сразу обнаружила пропажу.

Подозреваемого – 30-летнего местного жителя – задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ноутбук он успел продать – вырученные деньги потратил на собственные нужды. За кражу брянцу грозит до пяти лет заключения.