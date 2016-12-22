В Брянске пенсионерка получила сотрясение мозга в маршрутке

В Брянске 59-летняя женщина получила травму в маршрутном такси.

По информации ГИБДД Брянска, ДТП произошло 17 декабря в 13.00 у площади Революции в Советском районе Брянска. Пенсионерка упала в маршрутке. В Советском травмпункте у нее диагностировали сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.