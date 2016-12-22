В Клинцах сбитый «ВАЗом» подросток впал в кому

В Клинцах 14-летний подросток, которого сбил водитель «ВАЗа», впал в кому.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 20 декабря около 19.20 на улице 1-й Путевой. Подростка сбил 28-летний водитель «ВАЗ-21140», который ехал со стороны улицы Бессарабова к улице Займищенской. По словам автомобилиста, подросток перебегал дорогу в неположенном месте.

Его госпитализировали в Клинцовскую районную больницу с черепно-мозговой травмой и комой.