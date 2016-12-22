В ДТП у «Калиты» в Брянске погиб пенсионер – очевидцы

В Бежицком районе Брянска пенсионер погиб под колесами машины.

Как сообщают очевидцы, смертельное ДТП произошло сегодня днем у супермаркета «Калита» по улице Орловской. По их словам, водитель автомобиля двигался задним ходом и не заметил возвращавшегося из магазина пожилого мужчину.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.