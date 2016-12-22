В ДТП у «Калиты» в Брянске погиб пенсионер – очевидцы
В Бежицком районе Брянска пенсионер погиб под колесами машины.
Как сообщают очевидцы, смертельное ДТП произошло сегодня днем у супермаркета «Калита» по улице Орловской. По их словам, водитель автомобиля двигался задним ходом и не заметил возвращавшегося из магазина пожилого мужчину.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Новости регионов
22 Декабря, 2016
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