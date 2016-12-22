Брянец, пригласивший в квартиру незнакомца, лишился стиральной машины
Полицейские раскрыли квартирную кражу в Бежицком районе Брянска.
Как рассказали в региональном УМВД, в дежурную часть обратился 43-летний житель Бежицы, из квартиры которого пропала стиральная машина стоимостью 10 тысяч рублей.
В ходе расследования полицейские выяснили, что накануне хозяин стиральной машины познакомился на улице с мужчиной и пригласил его в свою квартиру. После совместного распития спиртного хозяин уснул – наутро машина пропала.
Подозреваемым оказался 43-летний житель Брянска – его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался, что стиральную машину продал. Полицейские разыскали украденную технику и вернули ее законному владельцу.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Задержанному грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
22 Декабря, 2016
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