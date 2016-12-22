На «Почте» в Бежице иномарка насмерть сбила пешехода

Сегодня вечером в Бежицком районе Брянска произошла вторая за день авария с летальным исходом.

По словам очевидцев, в районе остановки «Почта» водитель иномарки сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Свидетели ДТП также сообщают, что машина двигалась с большой скоростью – от удара мужчину отбросило на несколько метров от пешеходного перехода.

На месте работали автоинспекторы и медики, однако помочь пострадавшему не удалось. От полученных травм пешеход погиб. Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

Напомним, сегодня у супермаркета «Калита» в Бежицком районе под колесами машины погиб пенсионер.