На «Почте» в Бежице иномарка насмерть сбила пешехода
Сегодня вечером в Бежицком районе Брянска произошла вторая за день авария с летальным исходом.
По словам очевидцев, в районе остановки «Почта» водитель иномарки сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Свидетели ДТП также сообщают, что машина двигалась с большой скоростью – от удара мужчину отбросило на несколько метров от пешеходного перехода.
На месте работали автоинспекторы и медики, однако помочь пострадавшему не удалось. От полученных травм пешеход погиб. Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.
Напомним, сегодня у супермаркета «Калита» в Бежицком районе под колесами машины погиб пенсионер.
Новости регионов
22 Декабря, 2016
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