Пенсионер у «Калиты» в Бежице погиб под колесами микроавтобуса

86-летний пенсионер погиб на парковке у гипермаркета «Калита» в Бежицком районе Брянска.

В ОГИБДД Брянска рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло 21 декабря около 14.20 у «Калиты» по улице Орловской.

33-летний водитель Volkswagen Transporter ехал по парковке задним ходом и сбил пожилого пешехода. Пенсионер погиб на месте от полученных травм.