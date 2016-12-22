На «зебре» в Бежице под колесами Mazda погиб 23-летний житель Сельцо
23-летний пешеход погиб под колесами Mazda в Бежицком районе Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 21 декабря около 18.44 у дома № 12 по улице Комсомольской молодого человека сбил 20-летний водитель Mazda, который ехал со стороны улицы III Интернационала к улице Ульянова. Пешеход – житель Сельцо – переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм он умер на месте. По данным ГИБДД, пешеход был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов.
Новости регионов
22 Декабря, 2016
|-2
|$62
|€64
Клинцовская компания «Энтер IT-групп», с 2016 года имеющая членство в брянской «ОПОРЕ РОССИИ», завоевала две награды регионального этапа конкурса «Ты – предприниматель». Награждение прошло в конце минувшей недели.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершили работы по реконструкции подстанции 110/6 кВ Мичуринская.
Накануне новогодних праздников и длительных выходных брянские железнодорожники проведут серию бесед на автомобильных предприятиях, расположенных в границах области, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, а также проведут внеочередные проверки содержания железнодорожных переездов в зимних условиях.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.