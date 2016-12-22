На «зебре» в Бежице под колесами Mazda погиб 23-летний житель Сельцо

23-летний пешеход погиб под колесами Mazda в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 21 декабря около 18.44 у дома № 12 по улице Комсомольской молодого человека сбил 20-летний водитель Mazda, который ехал со стороны улицы III Интернационала к улице Ульянова. Пешеход – житель Сельцо – переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм он умер на месте. По данным ГИБДД, пешеход был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов.