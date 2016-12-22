В Брянске маршрутка сбила стоявшую на дороге женщину
45-летняя женщина-пешеход по лучила тяжелые травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска.
По информации ОГИБДД Брянска, 21 декабря около 17.40 у дома № 37 по улице Дуки женщину сбил 54-летний водитель Ford, маршрутного такси № 46, в салоне которого находилось пять человек.
Маршрутчик ехал со стороны улицы Вали Сафроновой к улице 7-я Линия. Женщина, одетая в темную одежду, стояла на середине проезжей части в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, сообщили в ОГИБДД.
Ее госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы № 1 с ушибом мозга тяжелой степени, кровоизлиянием в мозг, переломом ребер слева и переломом таза.
Новости регионов
22 Декабря, 2016
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