В Стародубе бомж зарезал знакомого и добил его лопатой
В Стародубе 47-летнего бездомного признали виновным в жестоком убийстве 43-летнего знакомого.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, утром 11 августа бездомный гостил в квартире знакомого на улице Урицкого в Стародубе. После совместного распития спиртного возник конфликт. Гость схватил нож и несколько раз ударил хозяина квартиры в область груди.
Когда у ножа обломалось лезвие, хозяин попытался спастись и выбежал из квартиры. Однако бездомный догнал его на улице и принялся избивать лопатой. Удары были такой силы, что у лопаты сломался деревянный черенок.
Бросив лопату, убийца скрылся. Еще подававшего признаки жизни мужчину обнаружили местные жители – однако травмы оказались смертельными. Убийцу задержали в этот же день на одной из улиц Стародуба.
Суд приговорил его к 12 годам исправительной колонии строгого режима.
Новости регионов
22 Декабря, 2016
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