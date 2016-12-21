Ехавший задним ходом по улице Куйбышева водитель сбил пенсионерку
60-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 22 декабря около 21.40 у дома № 4 по улице Куйбышева ее сбил 35-летний водитель Renault Laguna.
Автомобилист двигался задним ходом в сторону улицы III Интернационала. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом мягких тканей левого бедра.
Новости регионов
На дороге «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново» во время ДТП с участием иномарки едва не погиб водитель
23 Декабря, 2016
|-3
|$61
|€64
Клинцовская компания «Энтер IT-групп», с 2016 года имеющая членство в брянской «ОПОРЕ РОССИИ», завоевала две награды регионального этапа конкурса «Ты – предприниматель». Награждение прошло в конце минувшей недели.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершили работы по реконструкции подстанции 110/6 кВ Мичуринская.
Накануне новогодних праздников и длительных выходных брянские железнодорожники проведут серию бесед на автомобильных предприятиях, расположенных в границах области, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, а также проведут внеочередные проверки содержания железнодорожных переездов в зимних условиях.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.