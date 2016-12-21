Ехавший задним ходом по улице Куйбышева водитель сбил пенсионерку

60-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 22 декабря около 21.40 у дома № 4 по улице Куйбышева ее сбил 35-летний водитель Renault Laguna.

Автомобилист двигался задним ходом в сторону улицы III Интернационала. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом мягких тканей левого бедра.