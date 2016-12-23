Белорусы везли через Брянск в Воронеж «бессрочные» сардельки
В пункте принятия уведомлений Красный Камень на дороге М-13 Брянск – Гомель запретили ввоз в Россию почти 400 килограммов готовой мясной продукции из Белоруссии.
Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, сардельки изготовлены в ООО «Пуховичимясопродукт». Груз следовал в Воронеж и сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным белорусской государственной ветеринарной службой. Однако на части продукции отсутствовала дата выработки.
Из-за отсутствия гарантий качества и безопасности мясную продукцию вернули назад в Белоруссию.
Новости регионов
23 Декабря, 2016
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