Белорусы везли через Брянск в Воронеж «бессрочные» сардельки

В пункте принятия уведомлений Красный Камень на дороге М-13 Брянск – Гомель запретили ввоз в Россию почти 400 килограммов готовой мясной продукции из Белоруссии.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, сардельки изготовлены в ООО «Пуховичимясопродукт». Груз следовал в Воронеж и сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным белорусской государственной ветеринарной службой. Однако на части продукции отсутствовала дата выработки.

Из-за отсутствия гарантий качества и безопасности мясную продукцию вернули назад в Белоруссию.