Пьяный брянец украл коньки из парка «Юность»
22-летнего жителя Бежицкого района Брянска задержали по подозрению в краже коньков.
По информации регионального УМВД, ночью 20 декабря в полицию сообщили о том, что в парке «Юность» в Володарском районе в помещении кассы разбито окно.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что пропала пара коньков. Подозреваемым оказался 22-летний ранее неоднократно судимый житель Радицы-Крыловки.
Он рассказал, что в момент кражи был пьян. Украденные коньки он безуспешно пытался продать. Коньки полицейские изъяли и вернули парку.
Возбуждено уголовное дело. Брянцу грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
23 Декабря, 2016
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