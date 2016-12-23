Пьяный брянец украл коньки из парка «Юность»

22-летнего жителя Бежицкого района Брянска задержали по подозрению в краже коньков.

По информации регионального УМВД, ночью 20 декабря в полицию сообщили о том, что в парке «Юность» в Володарском районе в помещении кассы разбито окно.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что пропала пара коньков. Подозреваемым оказался 22-летний ранее неоднократно судимый житель Радицы-Крыловки.

Он рассказал, что в момент кражи был пьян. Украденные коньки он безуспешно пытался продать. Коньки полицейские изъяли и вернули парку.

Возбуждено уголовное дело. Брянцу грозит до пяти лет заключения.