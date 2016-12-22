В Бежице горела крыша предприятия на улице Ульянова

23 декабря произошел пожар на одном из предприятий по улице Ульянова в Бежицком районе Брянска.

Пожарные прибыли на улицу Ульянова в 19.50, через шесть минут после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. На площади 2 квадратных метра горела крыша здания.

В 19.56 пожар локализовали, в 20.00 – полностью потушили. О пострадавших в ведомстве не сообщают. Причина возгорания устанавливается.