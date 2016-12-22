В Бежице горела крыша предприятия на улице Ульянова
23 декабря произошел пожар на одном из предприятий по улице Ульянова в Бежицком районе Брянска.
Пожарные прибыли на улицу Ульянова в 19.50, через шесть минут после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. На площади 2 квадратных метра горела крыша здания.
В 19.56 пожар локализовали, в 20.00 – полностью потушили. О пострадавших в ведомстве не сообщают. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
24 Декабря, 2016
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