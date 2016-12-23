При пожаре в Супонево погибла 103-летняя пенсионерка
103-летняя пенсионерка погибла в огне при пожаре в Супонево Брянского района.
Пожар произошел вечером 24 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. На улице Фокина загорелся частный жилой дом. Получив сообщение о ЧП в 18.48, пожарные прибыли к месту вызова в 18.57.
По всей площади горел второй этаж и крыша деревянного дома размером 6х6 метров. На месте работали пожарные расчеты ПСЧ-13, ПСЧ-1 и служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
Пожар тушили с помощью трех ручных пожарных стволов. По данным МЧС, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
В 19.20 горение локализовали, в 19.41 – полностью потушили.
В МЧС сообщили, что в результате пожара пострадавшие. По словам очевидцев, погибла 103-летняя жительница дома. Также пострадала дочь пенсионерки, ухаживавшая за пожилой матерью.
Родные погибшей пенсионерки также рассказали, что пожар в доме произошел из-за возгорания холодильника. По информации МЧС, причину возгорания предстоит установить.
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25 Декабря, 2016
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