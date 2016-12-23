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На переулке Кирова в Брянске сгорела машина

Опубликовано Сегодня, 11:36

Сегодня утром загорелась легковая машина. Припаркованная на переулке Кирова в Бежицком районе Брянска.

В 10.40 о возгорании сообщили в МЧС по Брянской области. В 10.47 пожарные прибыли на переулок Кирова. Горел моторный отсек автомобиля.

Машину потушили в 10.51. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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