В Брянске поймали водителя-«рекордсмена» после бутылки водки
В Бежицком районе Брянске задержали водителя, севшего за руль после большого количества выпитого спиртного.
Как рассказал в соцсетях один из очевидцев, ставший понятым при оформлении происшествия, водителя остановили во время проверок у дома № 10 по улице Куйбышева.
По его словам, алкотестер показал 2,014 промилле, что почти равнозначно бутылке водки. Сотрудники ГИБДД назвали этот показатель «рекордом», пошутив о том, что еще немного – и прибор показал бы 2,016, «как уходящий год».
Сам водитель с трудом двигался и разговаривал, но факта алкогольного опьянения не отрицал.
Новости регионов
26 Декабря, 2016
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