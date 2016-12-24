В Брянске поймали водителя-«рекордсмена» после бутылки водки

В Бежицком районе Брянске задержали водителя, севшего за руль после большого количества выпитого спиртного.

Как рассказал в соцсетях один из очевидцев, ставший понятым при оформлении происшествия, водителя остановили во время проверок у дома № 10 по улице Куйбышева.

По его словам, алкотестер показал 2,014 промилле, что почти равнозначно бутылке водки. Сотрудники ГИБДД назвали этот показатель «рекордом», пошутив о том, что еще немного – и прибор показал бы 2,016, «как уходящий год».

Сам водитель с трудом двигался и разговаривал, но факта алкогольного опьянения не отрицал.