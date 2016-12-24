В центре Брянска столкнулись Opel и маршрутка: есть пострадавшие

Сегодня утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького в Советском районе Брянска столкнулись Opel и маршрутное такси.

По предварительным данным, маршрутка двигалась в сторону площади Революции, в то время как водитель Opel поворачивал налево. Opel получил серьезные кузовные повреждения. От удара легковую машину отбросило на тротуар.

В Центр управления в кризисных ситуациях Брянского МЧС сообщение о ДТП поступило в 9.57. На месте работали сотрудники ГИБДД, ПСЧ-1 и бригада скорой помощи. Как сообщили в МЧС, после аварии пожарно-спасательным подразделением пришлось смывать горюче-смазочные материалы.

По данным МЧС, есть пострадавшие. Информации от ГИБДД пока не поступало.





