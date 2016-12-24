В центре Брянска столкнулись Opel и маршрутка: есть пострадавшие
Сегодня утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького в Советском районе Брянска столкнулись Opel и маршрутное такси.
По предварительным данным, маршрутка двигалась в сторону площади Революции, в то время как водитель Opel поворачивал налево. Opel получил серьезные кузовные повреждения. От удара легковую машину отбросило на тротуар.
В Центр управления в кризисных ситуациях Брянского МЧС сообщение о ДТП поступило в 9.57. На месте работали сотрудники ГИБДД, ПСЧ-1 и бригада скорой помощи. Как сообщили в МЧС, после аварии пожарно-спасательным подразделением пришлось смывать горюче-смазочные материалы.
По данным МЧС, есть пострадавшие. Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
26 Декабря, 2016
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