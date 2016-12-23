Под Брянском пьяный водитель Nissan протаранил «ВАЗ» и столб
Два человека получили травмы в результате автоаварии под Брянском.
По данным областной ГИБДД, 25 декабря около 17.10 на 133-м километре дороги Орел – Смоленск 49-летний водитель Nissan Murano, двигаясь в сторону Брянска, при обгоне не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-211140» под управлением 36-летнего водителя.
От столкновения «ВАЗ» отбросило на Volkswagen Passat, 33-летний водитель которого ехал сзади в попутном направлении. Nissan Murano в свою очередь протаранил электроопору.
Водителя Nissan госпитализировали в Брянскую городскую больницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, ушибом грудной клетки и переломом ребер. Как сообщили в ГИБДД, в момент аварии он был пьян.
У водителя «ВАЗа» закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб костей носа и рваная рана нижней губы. Он также находится в 1-й городской больнице Брянска.
Новости регионов
26 Декабря, 2016
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