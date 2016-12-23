В «пьяном» ДТП на брянской трассе тяжело пострадал трезвый водитель

Пьяный водитель Chevrolet Cruze спровоцировал ДТП на брянской трассе.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла 25 декабря около 8.20 на 27-м километре дороги Витемля – Погар – Трубчевск.

39-летний водитель Chevrolet Cruze ехал в сторону Трубчевска. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего водителя.

У водителя иномарки врачи диагностировали ушибленную рану волосистой части головы, посттравматическую головную боль и алкогольное опьянение.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с переломом обеих тазовых костей, множественными ушибами и ссадинами туловища и травматическим шоком.