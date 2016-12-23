На улице Глинки в Брянске горел жилой дом
Сегодня днем произошел пожар в жилом доме по улице Глинки в Советском районе Брянска.
Получив сообщение о ЧП в 14.26, пожарные расчеты ПСЧ-1 и ПСЧ-8 в составе трех автоцистерн прибыли на место в 14.33, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пламя распространилось внутри дома. Пожар тушили с помощью трех ручных стволов. На месте работали три звена газодымозащитной службы.
В 14.48 возгорание локализовали, в 14.49 – потушили. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину пожара предстоит установить.
Новости регионов
26 Декабря, 2016
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