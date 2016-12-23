Переночевав у подруги в Брянске, молдаванин ушел с ноутбуком и деньгами
В Брянске полицейские в течение суток раскрыли квартирную кражу.
Как сообщили в региональном УМВД, 22 декабря жительница дома по улице Бежицкой пригласила в гости знакомого. Мужчина засиделся допоздна и остался на ночь. На следующее утро хозяйка квартиры обнаружила, что гость уехал, прихватив с собой ноутбук, спортивную сумку с вещами и более 22 тысяч рублей.
Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого – 30-летнего ранее судимого уроженца Рспублики Молдова. К этому времени тот успел продать ноутбук и потратить деньги, а спортивная сумка оказалась при нем. По данным УМВД, ноутбук удалось разыскать – его вернут владелице.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
27 Декабря, 2016
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