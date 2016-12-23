Ночью в Супонево горел торговый киоск

Сегодня ночью загорелся торговый киоск в Супонево Брянского района.

Пожарные расчеты ПСЧ-1 и ПСЧ прибыли на место и приступили к тушению в 3.37, через четыре минуты после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Горела стена киоска. Пожар тушили с помощью одного ручного ствола.

В 03.43 возгорание локализовали, в 03.48 – потушили. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина пожара устанавливается.