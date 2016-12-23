В Брянске водитель из Молдовы сбил пенсионерку-нарушительницу
В Брянске 79-летняя пенсионерка попала под колеса Dacia Logan, которым управлял 29-летний житель Республики Молдова.
По данным ГИБДД Брянска, ДТП произошло 26 декабря около 19.32 у дома № 31 по улице Пушкина в Володарском районе.
Водитель ехал со стороны улицы Свободы с левым поворотом на улицу Пушкина в сторону улицы Никитина. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение горбольницы № 1 с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом скуловой части и ушибом левого коленного сустава.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
27 Декабря, 2016
|-1
|$61
|€64
Председатель Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич председательствовал на заседании наблюдательного совета за деятельностью областного бизнес-икубатора.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
Более 145сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» отмечены государственными, отраслевыми и корпоративными наградами в профессиональный праздник – День энергетика. Они были вручены в ходе торжественных мероприятий, прошедших в этот день в регионе с участием представителей руководства Брянской области и города Брянска.
Накануне новогодних праздников и длительных выходных брянские железнодорожники проведут серию бесед на автомобильных предприятиях, расположенных в границах области, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, а также проведут внеочередные проверки содержания железнодорожных переездов в зимних условиях.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.