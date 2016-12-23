Водитель «ВАЗа» на скорости влетел в стелу «Унеча»
На брянской трассе 24-летний водитель «ВАЗ-21102» получил тяжелые травмы, протаранив стелу «Унеча».
ДТП произошло 26 декабря около 14.44 на 2-м километре дороги Унеча – Робчик, сообщили в областной Госавтоинспекции. Автомобилист ехал от села Робчик в сторону Унечи с превышением скорости. Не справившись с управлением, он врезался в стелу «Унеча», расположенную на обочине дороги.
Врачи диагностировали у водителя скальпированную рану теменной области, рваную рану подбородка, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.
Новости регионов
27 Декабря, 2016
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