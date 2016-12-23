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В Брянске учебный «Урал» смял седан

Опубликовано Сегодня, 13:40

В Брянске столкнулись грузовик «Урал» и легковой седан.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло сегодня утром в районе тубдиспансера в Советском районе. По их словам, водитель учебного «Урала» пытался развернуться, взяв большой радиус, а водитель легковой машины в свою очередь надеялся «проскочить». В результате передняя часть иномарки оказалась серьезно повреждена.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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