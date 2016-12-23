В Брянске пенсионерка выпала из маршрутки: полиция ищет очевидцев
Брянская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадала 59-летняя женщина.
Как сообщили в ОГИБДД Брянска, 17 декабря около 13.30 на остановке «Площадь Революции» пенсионерка выпала из микроавтобуса Peugeot Boxer, маршрутного такси № 166. По данным ГИБДД, водитель начал движение с открытой дверью. В результате пассажирка получила травмы.
Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 либо группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: проспект Московский, 88.
Конфиденциальность гарантируется.
Новости регионов
27 Декабря, 2016
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