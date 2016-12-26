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В Брянске девушка на Kia пыталась пересечь кольцо у «Полтинника» по «встречке»

Опубликовано Вчера, 17:20

Девушка за рулем Kia спровоцировала аварию на кольцевом пересечении проспекта Станке Димитрова и улицы Красноармейской в Советском районе Брянска.

Как сообщают очевидцы, автомобилистка запуталась в организации движения на кольце и попыталась пересечь его «по прямой». Оказавшись на встречной полосе, она протаранила «ВАЗ», водитель которого не ожидал такого «подвоха».

Поскольку скорость была небольшая, машины не получили серьезных повреждений. По предварительным данным, пострадавших нет.

Брянские автомобилисты отмечают, что подобные аварии происходят на кольце регулярно, и утверждают, что «кольцо реально тупое» и «надо было на первое время отбойники поставить, а то и какие-нибудь световые указатели, для того чтобы заметно было, что полоса движения уходит вправо».

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