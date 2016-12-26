В Брянске 73-летняя пенсионерка получила травму в маршрутке
В Брянске 73-летняя женщина получила травму в маршрутном такси № 260.
По данным городского ОГИБДД, ДТП произошло 26 декабря около 15.00 у дома № 32а по улице Речной. Водитель микроавтобуса Citroen, в котором находились 15 пассажиров, резко затормозил, в результате пожилая женщина упала.
В Советском травмпункте у нее диагностировали ушиб грудной клетки.
Новости регионов
28 Декабря, 2016
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