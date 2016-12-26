Ночью в Белобережской пустыни сгорела баня
Ночью произошел пожар в Белобережской пустыни.
27 декабря в 23.53 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о возгорании хозяйственной постройки по улице Центральной в Белобережской пустыни. В 0.12 пожарные прибыли на место.
По всей площади горела деревянная баня размером 5х6 метров, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
Пожар потушили в 0.31. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
28 Декабря, 2016
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