Ночью в Белобережской пустыни сгорела баня

Ночью произошел пожар в Белобережской пустыни.

27 декабря в 23.53 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о возгорании хозяйственной постройки по улице Центральной в Белобережской пустыни. В 0.12 пожарные прибыли на место.

По всей площади горела деревянная баня размером 5х6 метров, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Пожар потушили в 0.31. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.