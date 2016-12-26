В Почепе предновогоднее застолье закончилось убийством

24 декабря в Почепе был убит 52-летний мужчина.

Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, следователи предъявили 35-летнему жителю Почепа.

По версии СУ СК РФ по Брянской области, вечером 24 декабря компания выпивала в доме по улице Бориса Калькова. Во время ссоры 35-летний житель Почепа набросился с кулаками на 52-летнего собутыльника. Наутро тот умер в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Подозреваемого заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.