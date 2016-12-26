В Почепе предновогоднее застолье закончилось убийством
24 декабря в Почепе был убит 52-летний мужчина.
Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, следователи предъявили 35-летнему жителю Почепа.
По версии СУ СК РФ по Брянской области, вечером 24 декабря компания выпивала в доме по улице Бориса Калькова. Во время ссоры 35-летний житель Почепа набросился с кулаками на 52-летнего собутыльника. Наутро тот умер в больнице в результате черепно-мозговой травмы.
Подозреваемого заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.
Новости регионов
28 Декабря, 2016
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