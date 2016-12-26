Поиск по сайту

В Почепе предновогоднее застолье закончилось убийством

Опубликовано Сегодня, 11:30

24 декабря в Почепе был убит 52-летний мужчина.

Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, следователи предъявили 35-летнему жителю Почепа.

По версии СУ СК РФ по Брянской области, вечером 24 декабря компания выпивала в доме по улице Бориса Калькова. Во время ссоры 35-летний житель Почепа набросился с кулаками на 52-летнего собутыльника. Наутро тот умер в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Подозреваемого заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.

 2150
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Жителя Почепа обвинили в «неосторожном» убийстве и краже велосипеда
  • Пьяный житель Суземки убил обидчика жены шестью ударами
  • Житель Навлинского района убил отчима после совместного застолья
  • Брянцу, забившему собутыльницу ногами, предъявили обвинение
  • 20-летний житель Клинцов по неосторожности зарезал собутыльника
    • Новости регионов
    В Сафонове бывший сожитель едва не убил свою гражданскую супругу
    18:50:22 28-12-2016
    31-летний молодой человек был задержан за избиение бывшей гражданской жены.
    Смоленские инспекторы ГИБДД задержали автомобильного вора
    17:28:33 28-12-2016
    Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
    В социальных сетях появилось много фотографий зимнего Смоленска
    17:01:29 28-12-2016
    С приближением новогодних праздников пользователи в социальные сети ставят много фотографий зимнего Смоленска.
    29 декабря в Смоленской области будет -8°С
    16:06:04 28-12-2016
    В четверг на Смоленщину придет сухая погода с небольшими морозами.
    Смоленские специалисты Россельхознадзора забраковали партию рогов оленя и лося
    15:50:56 28-12-2016
    Товар в Смоленскую область пытались ввезти из Беларуси.
    Мужчине из Сафонова «разблокировка» карты обошлась в 14 тысяч рублей
    15:02:39 28-12-2016
    49-летний житель Сафонова стал жертвой мошенника.
    28 Декабря, 2016
    		 -2 $61€64
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    30 декабря в Бежице пройдут сплошные проверки
    Сегодня, 18:20
    На въезде в Брянск установили новогодние часы (ФОТО)
    Сегодня, 17:40
    К концу новогодних каникул в Брянске появится освещение
    Сегодня, 17:00
    На брянской трассе Mercedes Benz Vito врезался в столб: двое в больнице
    Сегодня, 16:20
    В Брянске постоят новую дорогу из Володарского в Фокинский район
    Сегодня, 15:40
    Работники брянских АЗС и кафе будут выявлять пьяных водителей
    Сегодня, 15:00
    Массовое ДТП на Октябрьском мосту парализовало движение в Брянске (ФОТО)
    Сегодня, 14:20
    Под Брянском столкнулись Renault и автобус: есть пострадавший
    Сегодня, 13:40
    В Клинцах бутлегера приговорили к трем годам и штрафу
    Сегодня, 13:00
    Брянский облсуд вновь рассмотрит дело Олеси Сиваковой
    Сегодня, 12:30
    В Брянске неизвестные повредили две иномарки
    Сегодня, 12:00
    Брянского автоинспектора судят за сокрытие ДТП
    Сегодня, 11:30
    В Почепе предновогоднее застолье закончилось убийством
    Сегодня, 11:00
    Ночью в Белобережской пустыни сгорела баня
    Сегодня, 10:30
    В Брянске пенсионерку-рэкетиршу приговорили к 10 годам
    Сегодня, 10:00
    Экс-полицейский Александр Зубов стал и. о. замглавы администрации Брянска
    Сегодня, 09:30
    В Брянске 73-летняя пенсионерка получила травму в маршрутке
    Сегодня, 09:00
    Хлиманков пообещал обсудить с брянцами ремонт лестницы к набережной
    Сегодня, 08:30
    В Сураже у 89-летнего ветерана украли полмиллиона рублей
    Сегодня, 08:00
    В Брянске экс-директора «Технологий будущего» осудят за налоговые махинации
    Сегодня, 07:30
    Путин пожелал Богомазу «успеха в делах» в новом году
    Сегодня, 07:21
    Правительство Брянской области отказалось от экспресса Брянск-Унеча-Новозыбков
    Вчера, 18:30
    В Брянской области подтверждено 25 случаев гонконгского гриппа
    Вчера, 18:00
    За неделю в Брянской области из продажи изъяли 2012 «фунфыриков» (ФОТО)
    Вчера, 17:20
    В Брянске девушка на Kia пыталась пересечь кольцо у «Полтинника» по «встречке» (ФОТО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:14
    Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в интернете с дуэтом «Боня и Кузьмич»
    Сегодня, 11:41
    Брянский тракторист получил уголовную судимость за кражу четырёх катушек шпагата
    Вчера, 13:46
    Сотрудники Мираторга устроили для юных орловчан новогодний праздник с подарками
    26-12-2016, 19:23
    Рождественский концерт
    26-12-2016, 17:44
    «МегаФон» пригласил своих партнеров на предновогодний бизнес-вечер
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    Стало известно о втором погибшем при крушении Ту-154 брянце
    Общество О главном
    На Бурова в Брянске в ДТП погиб водитель Renault, трое в больнице
    Новости Происшествия
    Массовое ДТП на Октябрьском мосту парализовало движение в Брянске
    Происшествия О главном
    В авиакатастрофе в Сочи погиб брянский музыкант Дмитрий Литвяков
    Общество О главном
    После обвинений в обогащении директор драмтеатра решил покинуть Брянск
    Новости партнёров
    Опора России
    «ОПОРА РОССИИ» подвела итоги 2016 года

    «ОПОРА РОССИИ» подвела итоги 2016 годаФедеральная «ОПОРА РОССИИ» подвела в Москве итоги года, начавшегося для организации с форума «Малый бизнес — национальная идея?» с участием президента России. Брянское отделение в столице представлял его руководитель, депутат облдумы Виктор Гринкевич.

    Ростелеком новости
    Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» в Брянской области

    «Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго подвели итоги творческого конкурса «Электричество – мой друг!»
    Конкурс творческих работ был организован филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках мероприятий по профилактике детского электротравматизма и приобщения детей к энергосберегающему образу жизни.
    РЖД новости
    Изменения графика движения пригородных поездов в праздники

    Изменения графика движения пригородных поездов в праздникиВо время новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2017 года, пригородные поезда Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут курсировать по измененному расписанию.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.