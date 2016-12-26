В Брянске неизвестные повредили две иномарки
В Брянске разыскивают виновников двух ДТП, в результате которых оказались повреждены две иномарки.
15 декабря около 14.10 у дома № 65 по улице Красноармейской в Советском районе неизвестный водитель врезался в белый Renault Scenic – у машины поврежден бампер.
В период с 17 по 20 декабря возле дома № 8 по улице Евдокимова в Советском районе другой водитель причинил механические повреждения Toyota Prius темного цвета.
Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о них какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 или в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: проспект Московский, 88.
Новости регионов
28 Декабря, 2016
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