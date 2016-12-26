Под Брянском столкнулись Renault и автобус: есть пострадавший

В Брянском районе столкнулись Renault и автобус «ПАЗ».

По информации ГУ МЧС по Брянской области, авария произошла на дороге Брянск – Свень. От удара легковая машина вылетела в кювет.

В МЧС о ДТП сообщили в 11.40. На месте работали автоинспекторы, сотрудники ПСЧ-3 и бригада скорой помощи.

По оперативным данным Брянского МЧС, есть пострадавший. Информации от ГИБДД пока не поступало.