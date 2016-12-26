Массовое ДТП на Октябрьском мосту парализовало движение в Брянске

Сегодня днем произошло массовое ДТП на Октябрьском мосту в Брянске.

Как сообщают очевидцы, один из водителей попытался объехать дорожную технику и лоб в лоб столкнулся с ехавшей по встречной полосе машиной. В результате аварии оказались разбиты три легковых автомобиля и грузовик.

ДТП спровоцировало большую пробку во всех направлениях от моста и кольца у вокзала Брянск I. Информации о пострадавших пока не поступало.





