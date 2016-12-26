Массовое ДТП на Октябрьском мосту парализовало движение в Брянске
Сегодня днем произошло массовое ДТП на Октябрьском мосту в Брянске.
Как сообщают очевидцы, один из водителей попытался объехать дорожную технику и лоб в лоб столкнулся с ехавшей по встречной полосе машиной. В результате аварии оказались разбиты три легковых автомобиля и грузовик.
ДТП спровоцировало большую пробку во всех направлениях от моста и кольца у вокзала Брянск I. Информации о пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
28 Декабря, 2016
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