На брянской трассе Mercedes Benz Vito врезался в столб: двое в больнице

В Брасовском районе водитель Mercedes Benz Vito протаранил электроопору.

По данным областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 27 декабря около 11.50 на 424-м километре дороги «Украина». 47-летний водитель Mercedes Benz Vito ехал в сторону Брянска и не справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в электроопору.

Водителя госпитализировали в Брасовскую районную больницу с переломом ребер и укушенной раной языка. У 31-летней пассажирки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытые раны лица, перелом левого надколенника и ушиб левой лучезапястного сустава. Она также находится в Брасовской больнице.