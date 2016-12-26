На брянской трассе Mercedes Benz Vito врезался в столб: двое в больнице
В Брасовском районе водитель Mercedes Benz Vito протаранил электроопору.
По данным областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 27 декабря около 11.50 на 424-м километре дороги «Украина». 47-летний водитель Mercedes Benz Vito ехал в сторону Брянска и не справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в электроопору.
Водителя госпитализировали в Брасовскую районную больницу с переломом ребер и укушенной раной языка. У 31-летней пассажирки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытые раны лица, перелом левого надколенника и ушиб левой лучезапястного сустава. Она также находится в Брасовской больнице.
Новости регионов
28 Декабря, 2016
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