Попавший под машину брянец спустя сутки пришел в больницу пьяным

В Брянске выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 36-летний житель Брянского района.

Вечером 28 декабря из городской больницы № 1 в дежурную часть ГИБДД Брянска сообщили о том, что за медицинской помощью обратился 36-летний мужчина. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В момент обращения в больницу он был пьян.

Врачам житель Брянского района пояснил, что 27 декабря около 23.30 в поселке Чайковичи его сбила машина. По его словам, с места ДТП водитель скрылся.

По факту ДТП проводится проверка.