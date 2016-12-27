Попавший под машину брянец спустя сутки пришел в больницу пьяным
В Брянске выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 36-летний житель Брянского района.
Вечером 28 декабря из городской больницы № 1 в дежурную часть ГИБДД Брянска сообщили о том, что за медицинской помощью обратился 36-летний мужчина. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В момент обращения в больницу он был пьян.
Врачам житель Брянского района пояснил, что 27 декабря около 23.30 в поселке Чайковичи его сбила машина. По его словам, с места ДТП водитель скрылся.
По факту ДТП проводится проверка.
Новости регионов
29 Декабря, 2016
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