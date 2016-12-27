В Брянске из-за аварии на Московский проспект хлынула вода

Очередная коммунальная авария произошла в Фокинском районе Брянска вечером 28 декабря.

Как рассказали жители Больничного городка, из-за прорыва трубы в районе мясокомбината на Московский проспект хлынули потоки воды.

«Больничный городок уходит под воду, вода прибывает с огромной скоростью и уже затопила полностью проезжую часть. Течет со стороны мясокомбината. Зато в кранах воды нет!», – написал в соцсетях один из жителей Больничного.

Сегодня на аварийном участке ведутся ремонтные реботы.