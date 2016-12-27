В ДТП с автобусом под Брянском пострадали двое взрослых и ребенок

Три человека получили травмы в результате столкновения Renault Megane и автобуса «ПАЗ» в районе Свени.

Напомним, авария произошла 28 декабря около 10.15 на 2-м километре дороги «Брянск – 16-й километр дороги «Обход Брянска».

По данным областной Госавтоинспекции, 52-летний водитель Renault Megane ехал в сторону Брянска. При обгоне он не справился с управлением и врезался во встречный автобус под управлением 58-летнего водителя. От удара Renault Megane вылетел в кювет.

Водитель иномарки получил перелом внутренней лодыжки и таранной кости правой голени. Его 14-летнюю пассажирку госпитализировали в детскую областную больницу с закрытым переломом правой ключицы и ушибом грудной клетки.

Также пострадала 53-летняя пассажирка автобуса – у нее ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб левого лучезапястного сустава и ушиб левого коленного сустава.