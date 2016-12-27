В Брянске столкнулись пять машин – очевидцы

В Брянске произошло очередное массовое ДТП.

Как сообщают очевидцы, опубликовавшие фото в соцсетях, на улице Майской Стачки столкнулись пять машин: четыре иномарки и один «ВАЗ».

О том, что послужило причиной аварии, пока неизвестно. Информации о пострадавших также не поступало.

Напомним, 28 декабря массовое ДТП произошло на Октябрьском мосту: здесь столкнулись три легковых автомобиля, грузовик и фронтальный погрузчик. Три человека получили травмы. По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что дорожники не обозначили место уборки снега специальными знаками.