В Брянске столкнулись пять машин – очевидцы
В Брянске произошло очередное массовое ДТП.
Как сообщают очевидцы, опубликовавшие фото в соцсетях, на улице Майской Стачки столкнулись пять машин: четыре иномарки и один «ВАЗ».
О том, что послужило причиной аварии, пока неизвестно. Информации о пострадавших также не поступало.
Напомним, 28 декабря массовое ДТП произошло на Октябрьском мосту: здесь столкнулись три легковых автомобиля, грузовик и фронтальный погрузчик. Три человека получили травмы. По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что дорожники не обозначили место уборки снега специальными знаками.
Новости регионов
29 Декабря, 2016
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