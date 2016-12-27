Под Почепом микроавтобус влетел в дерево: водитель в тяжелом состоянии
Тяжелые травмы получил 41-летний водитель Volkswagen Transporter в результате аварии в Почепском районе.
Как сообщили в ГИБДД Брянской области, ДТП произошло 28 декабря около 22.00 на 6-м километре дороги Красная Слобода – Папсуевка. Водитель микроавтобуса ехал в сторону деревни Папсуевка и не справился с управлением. Машины вылетела в кювет и врезалась в дерево.
Водителя госпитализировали с множественными переломами шейного отдела позвоночника, черепно-мозговой травмой, рваными ранами шеи, оскольчатым переломом тела С-2 позвонка, дужки С-2 позвонка, оскольчатым переломом поперечных отростков С-3, С-4 позвонков и краевым переломом тела С-5 позвонка.
Новости регионов
29 Декабря, 2016
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