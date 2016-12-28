В Брянске школьник попал под машину: водитель скрылся

В Брянске полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием школьника.

По предварительным данным ГИБДД Брянска, 22 декабря около 14.20 у дома № 34 по улице Пушкина в Володарском районе школьника сбил неизвестный водитель машины красного цвета, после чего уехал. Ребенок также покинул место ДТП. О случившемся в полицию сообщил очевидец.

Свидетелей ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 либо группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 74-85-33.

Также можно обратиться лично по адресу: пр-т Московский, 88. Конфиденциальность гарантируется.