В Брянске школьник попал под машину: водитель скрылся
В Брянске полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием школьника.
По предварительным данным ГИБДД Брянска, 22 декабря около 14.20 у дома № 34 по улице Пушкина в Володарском районе школьника сбил неизвестный водитель машины красного цвета, после чего уехал. Ребенок также покинул место ДТП. О случившемся в полицию сообщил очевидец.
Свидетелей ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 либо группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 74-85-33.
Также можно обратиться лично по адресу: пр-т Московский, 88. Конфиденциальность гарантируется.
Новости регионов
30 Декабря, 2016
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