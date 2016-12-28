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В Брянске не уступивший дорогу водитель получил сотрясение мозга

Опубликовано Сегодня, 11:40

Один человек пострадал в результате аварии в Бежицком районе Брянска.

По данным городского ОГИБДД, ДТП произошло 26 декабря около 9.27 у школы № 61 по улице Почтовой. 32-летний водитель Chevrolet Lacetti выезжал от дома № 142 по улице Почтовой с правым поворотом в сторону улицы 50-й Армии. Не уступив дорогу, он врезался в «ВАЗ-21150», водитель которого двигался со стороны 50-й Армии в сторону поселка Чайковичи.

В Брянской городской больнице № 1 у водителя Chevrolet диагностировали сотрясение мозга.

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