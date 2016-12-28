В Брянске не уступивший дорогу водитель получил сотрясение мозга

Колоритная Лиса с плутоватым Котом, харизматичная Баба Яга с вертлявыми Чертями, чуть не ушедший на шашлык Домовой и, конечно, Дед Мороз с любимой внучкой — на сцене актового зала трубчевской школы № 1 почти весь педколлектив... А напротив - десятки детских глаз, в которых и жгучее любопытство, и восторг, и ожидание: «Ведь будут же подарки? Будут? А что подарит Дедушка?»