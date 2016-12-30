В Брянске в новогоднюю ночь водитель «ВАЗа» протаранил столб

В новогоднюю ночь произошло ДТП в Бежицком районе Брянска.

По информации областной Госавтоинспекции, 1 января около 0.55 на улице Почтовой 27-летний водитель «ВАЗ-21124», который ехал к улице Ново-Советской, не справился с управлением и врезался в электроопору.

Водителя госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытым переломом левого плеча, переломами ребер и переломом таза.