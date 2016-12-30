В Брянске в новогоднюю ночь водитель «ВАЗа» протаранил столб
В новогоднюю ночь произошло ДТП в Бежицком районе Брянска.
По информации областной Госавтоинспекции, 1 января около 0.55 на улице Почтовой 27-летний водитель «ВАЗ-21124», который ехал к улице Ново-Советской, не справился с управлением и врезался в электроопору.
Водителя госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытым переломом левого плеча, переломами ребер и переломом таза.
Новости регионов
02 Января, 2017
|0
|$61
|€64
Перед Новым годом все дети с нетерпением ждут чуда — загадывают желания и ждут подарков от Деда Мороза. Особенно дети из приютов. Брянская «ОПОРА РОССИИ» привезла подарки детям из карачевского приюта.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках объявленного ПАО «Россети» «Года инженера» проводится большая работа, направленная на популяризацию инженерных профессий. Особое внимание в ней уделяется профориентационным встречами с молодежью, в частности - со студентами профильных учебных заведений.
Во время новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2017 года, пригородные поезда Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут курсировать по измененному расписанию.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.