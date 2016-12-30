В Брянском районе сгорела частная баня
В ночь на 1 января произошел пожар в Брянском районе.
В 2.03 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о пожаре в частной бане по улице Полевой в деревне Городец.
Пожарные расчеты ПСЧ-2, ПСЧ-33 и ДПК Бетово в составе трех автоцистерн прибыли на место вызова в 2.23. Деревянная баня размером 3х6 метров горела по всей площади. Пожар тушили с помощью двух ручных стволов. В 2.42 возгорание ликвидировали.
По данным Брянского МЧС, пострадавших нет. Причину ЧП предстоит установить.
Новости регионов
02 Января, 2017
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