В Брянском районе сгорела частная баня

В ночь на 1 января произошел пожар в Брянском районе.

В 2.03 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о пожаре в частной бане по улице Полевой в деревне Городец.

Пожарные расчеты ПСЧ-2, ПСЧ-33 и ДПК Бетово в составе трех автоцистерн прибыли на место вызова в 2.23. Деревянная баня размером 3х6 метров горела по всей площади. Пожар тушили с помощью двух ручных стволов. В 2.42 возгорание ликвидировали.

По данным Брянского МЧС, пострадавших нет. Причину ЧП предстоит установить.